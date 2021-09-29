فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة يجري عملية زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي من قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، بإجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 13 عامًا، كانت تعاني من ضعف سمعي توصيلي بالأذن اليمنى.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صادر عنها اليوم، إنه تمت زراعة أول سماعة عظمية إلكترونية من نوع ( OSIA )، مشيرة إلى أنها تعتبر الأحدث عالمياً من حيث التقنية.

وفيما قالت إن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثالث بزراعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أكدت أن العملية تكللت بالنجاح وخرجت المريضة في اليوم التالي بصحة جيدة.

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