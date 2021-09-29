التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لعودة صاحب المعاش إلى العمل

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 3 شروط لعودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن عودة صاحب معاش التقاعد للعمل تكون بشروط محددة تتمثل فيما يلي:

-إذا كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.

-إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن خمسة وستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدى إليه الفرق من المعاش.

-إذا كان عمره عند العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.

وبالنسبة لصاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ سن الستين، فيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا ما زال عاجزًا فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

شروط استحقاق المعاش

فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش؛ حيث يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعًا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا للتأمينات الاجتماعية فإنه يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم 120 شهرًا.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن اللائحة تحدد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.

وتدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه 120 شهرًا اشتراك على الأقل ولو كان سنة أقل من الستين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أنَّه إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل.

وفي هذه الحالة، يجب أن يؤدي المشترك إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدي هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

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