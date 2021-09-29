وضوح السماء وسطوع الشمس.. صورة انعكاسية للكعبة المشرفة في مقام إبراهيم

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، صورة انعكاسية للكعبة المشرفة في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وبدا انعكاس الكعبة واضحًا على مقام سيدنا إبراهيم –عليه السلام- وتزينت الصورة بوضوح السماء فيها وسطوع ضوء الشمس عليها، كما حظيت الصورة التي نشرت على حساب الرئاسة على حسابها بتويتر بإعجاب كثير من المغردين مشيدين بجمالها.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أشاد بالتعاون الذي تشهده الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وشرطة العاصمة المقدسة، وجميع القطاعات الأمنية؛ لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وبما يحقق توجيهات ولاة الأمر.

كما رفع السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، نظير ما توليه من اهتمام بالغ بأمن ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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