حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم شهر أكتوبر

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة السابعة والأربعون لشهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى شروط الأهلية.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد حساب المواطن أنه سيتم صرف الدعم للدفعة « السابعة والأربعون» يوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021.

شروط أهلية حساب المواطن

في السياق ذاته، أوضح برنامج حساب المواطن شروط الأهلية لاستحقاق الدعم المالي وهي كالتالي:

أولًا: شروط الجنسية، بحيث يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن.

ثانيًا: معيار الإقامة، يحيث يكون المستفيد الرئيس مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.

ثالثًا: توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تتطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

ألية إضافة تابع في حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

وأضاف البرنامج أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي «اضغط هنا»، عبر الخطوات التالية (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) ثم إضافة التابعين ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

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