«الصحة» تعلن المناطق «الأكثر تحصينًا» بجرعتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في كل منطقة من مناطق المملكة.

وقالت وزارة الصحة، إن منطقة الباحة تصدرت مناطق المملكة في الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بنسبة 67.9%، تلتها الرياض بنسبة 67.2%، والشرقية بـ66.2%، ومكة المكرمة بـ59.2، فعسير بـ57.1%، فالقصيم بـ56.6%، فجازان بـ54.9%.

وأشارت إلى أن منطقة تبوك وصلت نسبة التحصين فيها بجرعتين من لقاح كورونا 54.8%، وحائل 52.3%، والحدود الشمالية 51.8%، والمدينة المنورة 51.5%، والجوف 50.2%، ونجران 50.0%.

وشدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد، لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (55) حالة مؤكدة، وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (224)حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547090) حالة، وعدد حالات التعافي (536125) حالة، فيما تم تسجيل عدد (4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8713) حالة - رحمهم الله جميعاً -.