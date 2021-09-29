«الشورى» يعيد تكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها

الرياض - محمد عبدالله - أعاد مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم افتراضيًا برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تكوين لجانه المتخصصة ومسمياتها واختصاصاتها وكذلك تسمية أعضائها ورؤسائها ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثانية من الدورة الثامنة.

ويأتي ذلك طبقاً لنظام مجلس الشورى في مادته الـ(19) التي تنص على أن المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، وعملاً بالمادتين (21،22) من لائحة المجلس الداخلية، والمادتين (47،48) من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.

وأعاد المجلس تكوين لجانه بعد استعراضه لتقرير مقدم من الأمانة العامة للمجلس بشأن إعادة تكوين اللجان ومسمياتها وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه التي تبدأ أعمالها في السنة الشورية القادمة، التي بلغت 15 لجنة متخصصة، موضحاً التقرير أن آلية إعادة تكوين اللجان لبّت الرغبة الأولى من رغبات الأعضاء في اختيار اللجان بنسبة 85%.

اللجان المتخصصة

وصوّت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على إعادة تكوين لجانه المتخصصة وتسمية أعضائها ورؤسائها ونوابهم، لتكون اللجان على النحو الآتي: (لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة التجارة والاستثمار، ولجنة الطاقة والصناعة، ولجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الثقافة والرياضة والسياحة، ولجنة الإعلام، واللجنة المالية والاقتصادية، واللجنة الصحية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة).

ووُزع أعضاء المجلس وحُدد رئيس كل لجنة ونائب الرئيس وفقاً للآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية : الدكتور سليمان بن علي الفيفي (رئيس)، الدكتور حسين بن ناصر الشريف (نائب)، الدكتور طارق بن سعيد الشمري، معالي الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، الدكتور علي بن محمد الشهراني، كوثر بنت موسى الأربش، مبارك بن خلف الدوسري، الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، الدكتور واصل بن داود المذن، الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ.

ثانيًا: لجنة التجارة والاستثمار : معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي (رئيس)، حنان بنت عبدالله السماري (نائب)، أسامه بن ياسين الخياري، بندر بن محمد عسيري، الدكتور سلطان بن عقلاء المرشد، الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، الدكتور محمد بن سعد آل زومة، محمد بن عبدالكريم الجنيدل، نايف بن رشيد الوطبان.

ثالثًا: لجنة الطاقة والصناعة : المهندس علي بن عايض القرني (رئيس)، المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير (نائب)، الدكتور أسامه بن حسن عارف، الدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، خالد بن محمد البواردي، رائدة بنت عبدالله أبو نيان، المهندس صالح بن فهد النزهة , عبدالعزيز بن بدر العبدالجبار، محمد بن سعد السبيعي، مطشر بن طراد المرشد.

رابعًا: لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية : اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري (رئيس)، اللواء منصور بن سلطان التركي (نائب)، اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، اللواء سامي بن زيد الحازمي، اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، سمو الأمير فهد بن سعد آل سعود، فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي، اللواء مساعد بن سالم الخالدي، الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري.

خامسًا: لجنة الشؤون الخارجية : الدكتور فايز بن عبدالله الشهري (رئيس)، هدى بنت عبدالرحمن الحليسي (نائب)، الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، عساف بن سالم أبو ثنين، الدكتور عبدالله بن حمد السلامة، عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، الدكتور وائل بن محمد الإدريسي، معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

سادسًا: لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية : عبدالله بن أحمد آل طاوي (رئيس)، الدكتور عاصم بن محمد مدخلي (نائب)، معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، زاهر بن محمد الشهري، معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، الدكتور فيصل بن حمود العماج، الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي، الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

سابعًا: لجنة التعليم والبحث العلمي : الدكتور ناصر بن علي الموسى (رئيس)، الدكتورة عائشة بنت حسن زكري (نائب)، الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، الدكتور تركي بن مشهور العنزي، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، الدكتور عبدالله بن عمر النجار، الدكتور مصلح بن معيض الحارثي، الدكتور ناصر بن منصور طيران.

ثامنًا: لجنة الثقافة والرياضة والسياحة : الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين (رئيس)، الدكتور علي بن سعد العلي (نائب)، الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، الدكتور تركي بن صالح العواد، الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، الدكتور فيصل بن علي طميحي، منى بنت عابد خزندار، ناصر بن محمد الدغيثر، الدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.

تاسعًا: لجنة الإعلام : عطا بن حمود السبيتي (رئيس)، الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري (نائب)، الدكتور رزق بن مقبول الريس، سمية بنت أنور جبرتي، معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، الدكتور علي بن أحمد القرني، فضل بن سعد البوعينين، الدكتور فهد بن عبدالله الطياش.

عاشرًا: اللجنة المالية والاقتصادية: معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي (رئيس)، إبراهيم بن محمد المفلح (نائب)، سعد بن صالح السبتي، الدكتور سلطان بن سعد القحطاني، الدكتور صلاح بن خالد الطالب، طلال بن إبراهيم القضيبي، عيسى بن محمد العيسى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، منصور بن عبدالعزيز البصيلي، يزيد بن محمد التويجري.

الحادي عشر: اللجنة الصحية : الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط (رئيس)، الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم (نائب)، الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي، الدكتور خالد بن محمد السيف، رائد بن عبدالله التميمي، الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، الدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي، الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.

الثاني عشر: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: هزاع بن بكر القحطاني (رئيس)، الدكتور متعب بن عايد المطيري (نائب)، الدكتور خيران بن دباش رجب، الدكتور صالح بن محمد الشمراني، اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، الدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، معالي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب، الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، الدكتور هشام بن كمال الفارس.

الثالث عشر: لجنة حقوق الإنسان: الدكتور هادي بن علي اليامي (رئيس)، معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن (نائب)، أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، أحمد بن علي المحمادي، الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، الدكتور إياس بن سمير الهاجري، الدكتور أيوب بن منصور الجربوع، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، محمد بن راشد الحميضي، الدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان.

الرابع عشر: لجنة الحج والإسكان والخدمات: الدكتور أيمن بن صالح فاضل (رئيس)، معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد (نائب)، الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، سعد بن صليب العتيبي، معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، الدكتور عطية بن محمد العطوي، المهندس مفرح بن محمد الزهراني، الدكتورة مها بنت عبدالله السنان، المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

الخامس عشر: لجنة المياه والزراعة والبيئة: الدكتور خالد بن محمود زبير (رئيس)، الدكتورة عائشة بنت علي عريشي (نائب)، الدكتور سعود بن ليلى الرويلي، معالي المهندس عباس بن أحمد هادي، الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني، معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، الدكتور محمد بن حسين عشري، المهندس محمد بن مدني العلي، الدكتور منصور بن عطية المزروعي، الدكتور وليد بن محمد زاهد.

إثر ذلك، انتقل المجلس لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، حيث وافق على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي الموقع بتاريخ 12/ 2/ 1442هـ الموافق 29/ 9/ 2020م بالصيغة المرفقة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرفقة، كما وافق على مشروع مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ الموافق 6/ 6/ 2021م بالصيغة المرفقة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأنهما تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة الموقع بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ الموافق 6/ 6/ 2021م، بالصيغة المرفقة، كما وافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب الموقع بتاريخ 25/ 10/ 1442هـ الموافق 6/ 6/ 2021م بالصيغة المرفقة، وذلك استماع المجلس لتقريرين بشأن المشروعين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاهما رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.

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