الشورى يعيد تكوين لجانه المتخصصة ومسمياتها واختصاصاتها

أعاد مجلس الشورى، اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، تكوين لجانه المتخصصة ومسمياتها واختصاصاتها، وكذلك تسمية أعضائها ورؤسائها ونوابهم، لأعمال السنة الشورية الثانية من الدورة الثامنة.

يأتي ذلك طبقا لنظام مجلس الشورى في مادته «19»، التي تنص على أن المجلس يكّون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه، لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، عملا بالمادتين «21 و22» من لائحة المجلس الداخلية، والمادتين «47 و48» من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة.

قد أعاد المجلس تكوين لجانه، بعد استعراضه تقريرا مقدما من الأمانة العامة للمجلس بشأن إعادة تكوين اللجان ومسمياتها، وتسمية أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائبه، والتي ستبدأ أعمالها في السنة الشورية القادمة، وتبلغ 15 لجنة متخصصة. وأوضح التقرير أن آلية إعادة تكوين اللجان لبّت الرغبة الأولى من رغبات الأعضاء في اختيار اللجان بنسبة 85%.

أتى توزيع أعضاء المجلس وتحديد رئيس ونائب رئيس كل لجنة وفقا للآتي:

1. لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية

الدكتور سليمان بن علي الفيفي «رئيسا»، والدكتور حسين بن ناصر الشريف «نائبا»، والأعضاء: الدكتور طارق بن سعيد الشمري، والشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، والدكتور علي بن محمد الشهراني، وكوثر بنت موسى الأربش، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور ناصح بن ناصح البقمي، والدكتور واصل بن داود المذن، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ.

2. لجنة التجارة والاستثمار

الدكتور فهد بن سليمان التخيفي «رئيسا»، وحنان بنت عبدالله السماري «نائبا»، والأعضاء: أسامة بن ياسين الخياري، وبندر بن محمد عسيري، والدكتور سلطان بن عقلاء المرشد، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، والدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، والدكتور محمد بن سعد آل زومة، ومحمد بن عبدالكريم الجنيدل، ونايف بن رشيد الوطبان.

3. لجنة الطاقة والصناعة

المهندس علي بن عايض القرني «رئيسا»، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير «نائبا»، والأعضاء: الدكتور أسامة بن حسن عارف، والدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، وخالد بن محمد البواردي، ورائدة بنت عبدالله أبو نيان، والمهندس صالح بن فهد النزهة، وعبدالعزيز بن بدر العبدالجبار، ومحمد بن سعد السبيعي، ومطشر بن طراد المرشد.

4. لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية

اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري «رئيسا»، واللواء منصور بن سلطان التركي «نائبا»، والأعضاء: اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، واللواء سامي بن زيد الحازمي، واللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ، وسمو الأمير فهد بن سعد آل سعود، وفيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، واللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي، واللواء مساعد بن سالم الخالدي، والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري.

5. لجنة الشؤون الخارجية

الدكتور فايز بن عبدالله الشهري «رئيسا»، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي «نائبا»، والأعضاء: الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، وعساف بن سالم أبو ثنين، والدكتور عبدالله بن حمد السلامة، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والدكتور وائل بن محمد الإدريسي، ومعالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون.

6. لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عبدالله بن أحمد آل طاوي «رئيسا»، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي «نائبا»، والأعضاء: أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور حسن بن حجاب الحازمي، وزاهر بن محمد الشهري، والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، والدكتور فيصل بن حمود العماج، والدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي، والدكتور هاني بن يوسف خاشقجي.

7. لجنة التعليم والبحث العلمي

الدكتور ناصر بن علي الموسى «رئيسا»، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري «نائبا»، والأعضاء: الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، والدكتور تركي بن مشهور العنزي، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، والدكتور عبدالله بن عمر النجار، والدكتور مصلح بن معيض الحارثي، والدكتور ناصر بن منصور طيران.

8. لجنة الثقافة والرياضة والسياحة

الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين «رئيسا»، والدكتور علي بن سعد العلي «نائبا»، والأعضاء: الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتور تركي بن صالح العواد، والدكتور علي بن إبراهيم الغبان، والدكتور فيصل بن علي طميحي، ومنى بنت عابد خزندار، وناصر بن محمد الدغيثر، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري.

9. لجنة الإعلام

عطا بن حمود السبيتي «رئيسا»، والدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري «نائبا»، والأعضاء: الدكتور رزق بن مقبول الريس، وسمية بنت أنور جبرتي، ومعالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والدكتور علي بن أحمد القرني، وفضل بن سعد البوعينين، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش.

10. اللجنة المالية والاقتصادية

صالح بن منيع الخليوي «رئيسا»، وإبراهيم بن محمد المفلح «نائبا»، والأعضاء: سعد بن صالح السبتي، والدكتور سلطان بن سعد القحطاني، والدكتور صلاح بن خالد الطالب، وطلال بن إبراهيم القضيبي، وعيسى بن محمد العيسى، والدكتور محمد بن عبدالله آل عباس، ومنصور بن عبدالعزيز البصيلي، ويزيد بن محمد التويجري.

11. اللجنة الصحية

الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط «رئيسا»، والدكتور حسن بن سالم آل مصلوم «نائبا»، والأعضاء: الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي، والدكتور خالد بن محمد السيف، ورائد بن عبدالله التميمي، والدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، والدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي.

12. لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

هزاع بن بكر القحطاني «رئيسا»، والدكتور متعب بن عايد المطيري «نائبا»، والأعضاء: الدكتور خيران بن دباش رجب، والدكتور صالح بن محمد الشمراني، واللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، والدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، والدكتور هشام بن كمال الفارس.

13. لجنة حقوق الإنسان

الدكتور هادي بن علي اليامي «رئيسا»، ومعالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن «نائبا»، والأعضاء: أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، وأحمد بن علي المحمادي، والدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، والدكتور إياس بن سمير الهاجري، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، ومحمد بن راشد الحميضي، والدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان.

14. لجنة الحج والإسكان والخدمات

الدكتور أيمن بن صالح فاضل «رئيسا»، ومحمد بن حمود المزيد «نائبا»، والأعضاء: الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، وسعد بن صليب العتيبي، ومعالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والدكتور عطية بن محمد العطوي، والمهندس مفرح بن محمد الزهراني، والدكتورة مها بنت عبدالله السنان، والمهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم.

15. لجنة المياه والزراعة والبيئة

الدكتور خالد بن محمود زبير «رئيسا»، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي «نائبا»، والأعضاء: الدكتور سعود بن ليلى الرويلي، والمهندس عباس بن أحمد هادي، والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني، وعقلاء بن علي العقلاء، والدكتور محمد بن حسين عشري، والمهندس محمد بن مدني العلي، والدكتور منصور بن عطية المزروعي، والدكتور وليد بن محمد زاهد.