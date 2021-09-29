شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن مبادرة «جسور» في تمثيل الجانب النسائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العالم لشؤون المسد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان " جسور " التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوئها لمناصب القيادة، مبينا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعالية الخاصة بالشأن النسائي لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.