شكرا لقرائتكم خبر عن السفير«نقلي»: المملكة شهدت نهضة وتطور في كل مناحي الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن علي القحطاني جائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل هيئة حكومية عربية.

من جانبه قدم السفير "نقلي"، شكره إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على هذه الجائزة، مؤكدا أن المملكة شهدت نهضة وتطور وطفرة كبيرة في كل مناحي الحياة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهما الله.

وأوضح أن هذه التنمية تأتي في ظل رؤية طموحة تهدف إلى تطوير جميع قطاعات الدولة وتقف خلفها جهود إدارية كبيرة جدا، لإدارة جميع القطاعات.