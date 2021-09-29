، ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة" على مسرح "تعليم جازان" ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة"، ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.
شارك في الحفل، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، وأستاذ التاريخ بجامعة جازان الدكتور علي بن حسين صميلي، وأدارها المشرف التربوي، محمد مشعي مقري.
ورحّب مدير الندوة محمد مقري، في مستهل الندوة بالمشاركين وبجميع الحاضرين، مبينًا أن الحديث عن الوطن بكل تفاصيله حديث قريب من القلب ويلامس الوجدان والمشاعر، معرفاً بالمشاركين بالندوة و عناوين المحاور التي سيقدمونها.
قدّم عقب ذلك، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محوراً عن "جهود المملكة في نشر العلم"، موضحاً فضل العلم وأهله، ومستعرضاً جهود قادة هذه البلاد المباركة في نشر العلم منذ عهد التأسيس إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".
وأكد أن المملكة تمثل دولة التوحيد والعقيدة التي تحرص على نشر العلم الصحيح والوسطي في أنحاء العالم كافة، مقدماً الشكر لوزارة التعليم على جهودها الوطنية في خدمة الطلاب والطالبات وإدارة تعليم جازان على حرصها على تقديم البرامج المتميزة في المناسبات الوطنية.
بدوره، أشار الدكتور علي بن حسين صميلي، عبر محوره "توحيد المملكة ووحدتها" إلى الملاحم التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، في سبيل توحيد هذه البلاد المباركة.
وأوضح أن الدولة السعودية قامت ثلاث مرات مما يشكل نموذجاً متفرداً لم يحدث عبر التاريخ، مضيفاً أن جهود حكام هذه البلاد الطاهرة وبالتفاف كبير من الشعب السعودي الأصيل ساهمت في مرور مايقارب المئة سنة بشكل هادئ وبدون حروب مما أسهم في حفظ الأرواح والأموال والأعراض وهو ما لم يحدث في تاريخ الجزيرة العربية.
وقدّم المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، في ختام الندوة الشكر لمديرها وللمشاركين في تقديم محاورها، حيث قدموا مادة ثرية أضافت للحاضرين والحاضرات، وألقت الضوء على جزء من عظمة هذه الدولة التي عرفت المجد منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وأكد أن الإدارة تحمل رسالة وطنية من خلال حرصها تخريج الأجيال المتسلحة بالعلم والمهارات والمنهج الصحيح، بما يخدم الوطن ويسهم في نهضته، مقدماً الدروع التذكارية لمدير الندوة والمتحدثين فيها و القنوات الإعلامية المشاركة في تغطية الحدث.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 06:50 PM
ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة" على مسرح "تعليم جازان"
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة"، ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.
شارك في الحفل، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، وأستاذ التاريخ بجامعة جازان الدكتور علي بن حسين صميلي، وأدارها المشرف التربوي، محمد مشعي مقري.
ورحّب مدير الندوة محمد مقري، في مستهل الندوة بالمشاركين وبجميع الحاضرين، مبينًا أن الحديث عن الوطن بكل تفاصيله حديث قريب من القلب ويلامس الوجدان والمشاعر، معرفاً بالمشاركين بالندوة و عناوين المحاور التي سيقدمونها.
قدّم عقب ذلك، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محوراً عن "جهود المملكة في نشر العلم"، موضحاً فضل العلم وأهله، ومستعرضاً جهود قادة هذه البلاد المباركة في نشر العلم منذ عهد التأسيس إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".
وأكد أن المملكة تمثل دولة التوحيد والعقيدة التي تحرص على نشر العلم الصحيح والوسطي في أنحاء العالم كافة، مقدماً الشكر لوزارة التعليم على جهودها الوطنية في خدمة الطلاب والطالبات وإدارة تعليم جازان على حرصها على تقديم البرامج المتميزة في المناسبات الوطنية.
بدوره، أشار الدكتور علي بن حسين صميلي، عبر محوره "توحيد المملكة ووحدتها" إلى الملاحم التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، في سبيل توحيد هذه البلاد المباركة.
وأوضح أن الدولة السعودية قامت ثلاث مرات مما يشكل نموذجاً متفرداً لم يحدث عبر التاريخ، مضيفاً أن جهود حكام هذه البلاد الطاهرة وبالتفاف كبير من الشعب السعودي الأصيل ساهمت في مرور مايقارب المئة سنة بشكل هادئ وبدون حروب مما أسهم في حفظ الأرواح والأموال والأعراض وهو ما لم يحدث في تاريخ الجزيرة العربية.
وقدّم المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، في ختام الندوة الشكر لمديرها وللمشاركين في تقديم محاورها، حيث قدموا مادة ثرية أضافت للحاضرين والحاضرات، وألقت الضوء على جزء من عظمة هذه الدولة التي عرفت المجد منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وأكد أن الإدارة تحمل رسالة وطنية من خلال حرصها تخريج الأجيال المتسلحة بالعلم والمهارات والمنهج الصحيح، بما يخدم الوطن ويسهم في نهضته، مقدماً الدروع التذكارية لمدير الندوة والمتحدثين فيها و القنوات الإعلامية المشاركة في تغطية الحدث.
، ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة" على مسرح "تعليم جازان" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة" على مسرح "تعليم جازان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.