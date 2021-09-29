- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.
وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.
وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 06:49 PM
بإصدارات حديثة ومتنوعة"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب
يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.
وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.
وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.
، "نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.