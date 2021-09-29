- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.
وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 06:44 PM
تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.
وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.
، "السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.