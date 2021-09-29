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"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 06:44 PM

تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية

"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام
وكالة الأنباء السعودية (واس)

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

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، "السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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