، شاهد.. هذا الفيديو سيجعلك تبتعد عن الشاحنات على الطريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - المخدرات ضربت رأس السائق فطار ولم يعد

بعدما ضربت رأسه المخدرات، شعر سائق هذه الشاحنة أنه يطير بمفرده على أحد الطرق السريعة غربي ماليزيا، ولم يعد من عليائه حتى غشي النعاس عينيه، وراحت الشاحنة تميل ذات اليمين وذات الشمال، بينما السيارات تبتعد عنها، حتى سقطت الشاحنة على جانبها وراحت تنزلق على الطريق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ألقت الشرطة الماليزية القبض على سائق شاحنة، 33 عاماً، على طريق نيو كلانج فالي السريع غربي ماليزيا، بعدما نام أثناء القيادة وقلب شاحنته، وهو تحت تاثير مخدر الميثامفيتامين.

وقد تمكن قائد الدراجة النارية باكتي كيبوكتا، من التقاط فيديو الحادث الدرامي، حيث كان يسير على بعد مسافة قصيرة خلف الشاحنة واضطر إلى الضغط على فرامل الدراجة لتجنب سقوط الشاحنة عليه.

ويكشف الفيديو، كيف كانت السيارة تسير بسرعة كبيرة وهي تنحرف بعنف إلى اليسار واليمين قبل أن تنقلب وتنزلق لمسافة على الطريق.

وقالت الشرطة الماليزية: إن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، وإن قائدي السيارات والدراجات النارية على الطريق نجوا بأعجوبة من السحق تحت الشاحنة، كما نجا سائق الشاحنة نفسه من الحادث.

وحسب تقرير الشرطة، فإن سائق الشاحنة قد نام أثناء القيادة، وكشف التحليل الطبي أنه يتعاطى مخدر الميثامفيتامين ليساعده على اليقظة بعد إرهاق القيادة لوقت طويل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علق "كيبوكتا" على نجاته، قائلاً: "شعرت وكأن قلبي انتزع للخارج أثناء الضغط على فرامل دراجتي النارية.. ما زال الله يحبني وأعطاني فرصة أخرى".

وأضاف: "نصيحتي للجميع، كن حذراً وأنت على الطريق، خاصة عندما تسير بجوار الشاحنات".