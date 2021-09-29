، "أصبحت على بعد خطوة".. "غوتيريس" يحذر: الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بالانطلاق نحو حقبة جديدة من الحوار والثقة المتبادلة والسلام

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم "الأربعاء"، من أن الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون، وأن النتيجة الوحيدة لتلك الحرب هي سقوط الضحايا.

وشدّد "غوتيريس" عبر "تويتر" على خطورة الحرب النووية التي يمكن أن تقود إلى إبادة البشر عن بكرة أبيهم.

واعتبر أن "البشرية أصبحت على بعد خطوة واحدة من اندلاع حرب تقود إلى إبادة جماعية".

وقال الأمين العام: "يمكن لسوء فهم أو تحرك غير محسوب أو حسابات خاطئة أن يقود لضغطة على زر إطلاق الحرب النووية، التي ستبيد البشر".

وطالب بإزالة ما وصفه بـ"السحابة النووية" والانطلاق نحو حقبة جديدة من الحوار والثقة المتبادلة والسلام.