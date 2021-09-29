السعودية | “صحة الرياض” توجه إرشادات للوقاية من النزلات المعوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عدداً من النصائح والإرشادات التوعوية التي تساعد السكان وزوار المنطقة على الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية.

ودعت “صحة الرياض” عبر انفوجرافيك توعوي إلى الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة، كما حثت على المداومة والحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، وعدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق، مما يعرضه للغبار والذباب والهوام.

وشددت صحة الرياض على أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلّبة أو المغلية قبل الاستعمال.، وعدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

وأكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تأكيداً على حرصها على استمرار الجهود على مدار العام للحفاظ على صحة كافة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم.