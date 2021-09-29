شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة كرواتيا تنوّه بالتطورات التي حققتها المملكة برؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي في مقر المجلس بالرياض اليوم، برئيسة جمهورية كرواتيا السابقة كولينا كيتاروفيتش والوفد المرافق لها.

وفي مستهل الاستقبال رحبت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى برئيسة جمهورية كرواتيا السابقة، مؤكدةً أهمية العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كرواتيا، مشيرةً إلى حرص المملكة على تعزيز الروابط والعلاقات التي تجمعها بمختلف الدول الشقيقة الصديقة ومدِّ جسور التعاون مع جميع دول العالم.

وأشادت خلال اللقاء بالعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الكرواتي والزيارات المتبادلة بين الجانبين، مبينةً أن هذه الزيارات كان له أثر فاعل في دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات وفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك، خاصة على صعيد العمل والتعاون البرلماني سواءً على صعيد عمل لجان الصداقة البرلمانية في البلدين وتبادل والرأي والخبرات بينها، أو في سياق التعاون بمختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وأشارت مساعد رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء إلى الجهود العظيمة التي قامت المملكة في مجال تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز الوسطية، وجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية، منوهةً بالإنجازات التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر في إطار الحراك الذي أثمرت عنه رؤية 2030 التي صنعت مرحلة جديدة من التطور والتنمية والتقدم.

وأبرزت مساعد رئيس مجلس الشورى ما تحقق للمرأة السعودية من تمكين أسهم في تحقيقها لمنجزات متلاحقة بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة الأمر الذي مكنها من تبوؤ مناصب قيادية.

كما استعرضت مسيرة مجلس الشورى ونظامه وآليات عمله، وما يحققه بفضل دعم القيادة الرشيدة في مواكبة النقلات النوعية التنموية، وذلك عبر دوريه تشريعي والرقابي في مناقشة التقارير السنوية ودراسة الأنظمة.

من جانبها أعربت رئيسة جمهورية كرواتيا عن سعادتها بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى، مؤكدةً عمق العلاقات بين البلدين.

ونوهت كيتاروفيتش خلال اللقاء بالتطورات التي حققتها المملكة من خلال رؤية 2030 على جميع المستويات، متطلعةً إلى مشاركة كرواتيا لهذه الرؤية، مؤكدةً أن المرأة السعودية حققت حضوراً لافتاً في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون بين المجلس والبرلمان الكرواتي بما يسهم في دفع العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

وكانت مساعد رئيس المجلس قد اصطحبت رئيسة كرواتيا السابقة في جولة داخل أروقة مجلس الشورى، اطلع خلالها الوفد على ما يضمه المجلس من مرافق وقاعات واستمع الوفد لشرح مفصل عما يضمه المجلس.