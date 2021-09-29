شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات انتهاكات في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استعرض ما يقارب 219 ادعاءً في المؤتمرات السابقة

- عدم صحة ادعاءات استهداف "راعيات الغنم"

- المسؤولية الرئيسية تقع على جماعة الحوثي

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك المستشار منصور المنصور، خلال مؤتمر صحفي لتقييم الحوادث في اليمن، إن الفريق استعرض ما يقارب 219 ادعاءً في المؤتمرات السابقة.

وأوضح "المنصور"، أنه بعد التحقيقات تبين عدم صحة ادعاءات بأن التحالف أصاب خلال استهدافه بنات كانوا يرعون الغنم بالقرب من إحدى الأهداف، وقد تبين عدم صحة ذلك، مبينا أن الموقع المذكور كان يبعد عن موقع الهدف بأكثر من 6 كيلو متر.

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1يوليو 2017 م وحتى 31 يناير 2018 م، أنه في تمام الساعة 45:11 ظهرا بتاريخ 15 /07 /2015م تعرض المتحف الحربي بمديرية كريتر إلى قصف صاروخي من قبل طيران التحالف العربي، وسقط الصاروخ على ركن المتحف، وكان القصف بسبب وجود عدد قليل من المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي وقوات صالح بمدخل المتحف دون وجود سلاح ثقيل.

وأضاف: "لكنهم كانوا يقومون بأعمال القنص ضد المقاومة الشعبية والمواطنين بمنطقة كريتر، كما خلص التقرير من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة وما ورد من إفادات وشهادة الشهود الذين استمعت لهم، وتقرير الباحث المكلف بالنزول، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على جماعة الحوثي".