شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. انطلاق فعالية الشهر العالمي للتوعية بفقر الدم المنجلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفعالية تتكون من 8 أركان وجاءت تحت شعار "نحو شراكة مجتمعية لصحة الجميع"

- تهدف لزيادة الوعي والثقافة الصحية بأمراض الدم المنجلي بالقطيف

- ضرورة الكشف المبكر قبل الزواج للحد من انتشار المرض

انطلقت فعالية الشهر العالمي للتوعية "بفقر الدم المنجلي" بمستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف، والتي تستمر ليومين الأربعاء والخميس، ودشن ذلك مدير المستشفى الدكتور محمد الخليفة الذي شدد على أهمية قيام مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي بالمجتمع.

ووذكر الدكتور الخليفة أن الفعالية التي تتكون من 8 أركان وجاءت تحت شعار " نحو شراكة مجتمعية لصحة الجميع " تهدف لزيادة الوعي والثقافة الصحية بأمراض الدم المنجلي بالمحافظة، كما ركزت على المرحلة الانتقالية العمرية لمريض فقر الدم المنجلي بين قسم الصغار إلى قسم الكبار.

وبين المدير الطبي للمستشفى الدكتور مازن الزاير بأهمية تكاتف الجميع للمساهمة من حد انتشار هذا المرض في المجتمع، وبين أهمية الكشف المبكر قبل الزواج للحد من انتشار هذا المرض.