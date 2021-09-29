نشرة «عاجل».. التعليم تطلق تحذيرًا أمنيًا حول تطبيقات مشبوهة وتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: تطبيقات مشبوهة تزعم مساعدة المعلمين ورصد الحضور.. والتعليم ترد بتحذير أمني، وإعلان سياسة الحكومة الرقمية، والرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة.. وإلى التفاصيل:

إعلان سياسة الحكومة الرقمية خلال حفل تسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية

نظمـت هيئـة الحكومـة الرقميـة اليوم حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية، برعايـة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المهنـدس عبداللـه بـن عامـر السـواحه، وحضـور محافـظ الهيئـة المهنـدس أحمـد بن محمد الصويـان وعدد من أصحاب المعالي.

تطبيقات مشبوهة تزعم مساعدة المعلمين ورصد الحضور.. والتعليم ترد بتحذير أمني

وجهت وزارة التعليم تحذيرًا أمنيًا عبر نظام نور دعت فيه منسوبيها ومستخدمي أنظمتها إلى تجنب استخدام الأنظمة والتطبيقات التي تدعي تقديم خدمات ومساعدة للمعلمين مثل (إدخال النتائج، رصد الحضور وغيرها).

حادث شاحنة المدينة المنورة: التحقيقات الأولية تشير لفشل المكابح وفقدان السيطرة

كشف تقرير صادر عن إدارة السلامة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة عن أسباب حادث شاحنة المدينة المنورة يرجع إلى فشل في المكابح أدى لفقدان السيطرة عليها، ما أسفر عن اصطدامها بالسيارات المتوفقة عند الإشارة، ووقوع الكارثة التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين .

حريق بمركبة في الرياض.. وفيديو يوثق شجاعة مواطن منع وقوع كارثة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن منع وقوع كارثة، وذلك بعد اندلاع حريق بإحدى السيارات أثناء وقوفها في ساحات الانتظار.

ما هي الصلوات التي يجوز أداؤها في أوقات النهي؟ عضو هيئة كبار العلماء يوضح

قال الشيخ د. عبد السلام عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنّه يجوز للمسلم الصلاة بأوقات النهي في حالة قضاء بعض الصلوات التي فاتته.

وفَّر له مقهى بمواصفات عالمية.. أمن الدولة يحقِّق حلم نزيل بسجن «الطرفية»

استعرض تقرير لبرنامج «اليوم»، على فضائية "الإخبارية"، تفاصيل تحقيق أمن الدولة، حلم أحد نزلاء سجن «الطرفية« في بريدة، بتوفير مقهى داخل أسوار السجن.

بخطوة واحدة.. «الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر «أبشر»

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وذكرت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن طلب تعديل المؤهل الدراسي أصبح متاحًا الآن من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

الشورى يوافق على مذكرات تفاهم بين المملكة والكويت في عدة مجالات

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين البلدين أيضًا في مجال الشباب.

يقتل 70 ألف إنسان سنويًا.. الزراعة توجه نصائح حول مرض «السعار»

طالبت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بضرورة إعطاء الحيوانات جرعة مضادة لمرض السعار، مشيرة إلى أن المرض يقتل نحو 70 ألف إنسان سنويًا.

بالفيديو.. قصة معاناة مسنة مع ألزهايمر.. لا تتذكر سوى واحدة من أبنائها والقرآن..

روت سيدة قصة معاناة والدتها التي تعاني من ألزهايمر منذ أكثر من 6 سنوات.

وقالت ابن المسنة «أم فيصل» خلال لقاء لها في برنامج اليوم على قناة الإخبارية. إنه منذ إصابتها بالمرض وهي لا تستطيع التعرف على أولادها باستثنائها هى فقط.

«الأحوال المدنية»:‏ حذف الابن من «كارت العائلة» حال صدور هوية وطنية

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حذف الابن من «كارت العائلة» في حال تم إصدار هوية وطنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤول ورد إليها عبر حساب العناية بالعملاء التابع لها مفاده «اثنين من الأبناء أعمارهم فوق الأربعين وغير موجودين في كارت العائلة كيف طريقة إضافتهم في سجل الأسرة».

تحذير و9 نصائح هامة من «الغذاء والدواء» لمرضى السكري

حذَّرت هيئة الغذاء والدواء مرضى السكري من مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين، مشددة على أنّه للاستخدام الشخصي فقط.

«المرور» يحدد 4 ضوابط لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

بدأت الإدارة العامة للمرور إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة، التي يرغب مالكوها في اقتنائِها.

رياح شديدة وأمطار غزيرة.. تنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بالباحة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة، من أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

هل يمنع عدم تسديد المخالفات المرورية السفر خارج المملكة؟ «الجوازات» توضح

أكَّدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنَّ المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

الإمارات تدين محاولات الحوثي الإرهابية في استهداف خميس مشيط

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

إنتاج سيارة كهربائية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.. و«لوسيد» تكشف التفاصيل

أكَّدت شركة «لوسيد» الناشئة للسيارات الكهربائية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أنَّ إنتاج أولى سياراتها للعملاء جارٍ، ومن المقرّر أن تبدأ عمليات التسليم أواخر الشهر المقبل.

أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. برميل «برنت» بـ78 دولارًا

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير إلى زيادة في المخزونات الأمريكية وتراجع المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية، بسبب مخاوف من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

انخفاض أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا؛ حيث بلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 209.34 ريال (55.81 دولار).

الصحة الإسبانية تزف بشرى سارة إلى جماهير الليجا

زفّت وزارة الصحة الإسبانية، صباح اليوم الأربعاء، بشرى سارة إلى جماهير الليجا على خلفية السماح بعودة المشجعين إلى الملاعب المفتوحة بنسبة 100%، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، عقب التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

الحزم والهلال.. التاريخ يساند الزعيم وكتيبة كريستوفاو تتأهب لكسر عقدة الرس

شد فريق الهلال الرحال صوب مدينة الرس في مهمة شاقة من أجل استعادة الصدارة من بين أنياب النمور، عندما يلتقي مع مضيفه الحزم، في المباراة التي تُقام مساء غدٍ الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق مثير من ميسي بعد تسجيل أول هدف بقميص باريس

اعترف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق باريس سان جيرمان، أنه كان في حاجة ماسة إلى قص شريط الأهداف بألوان النادي الفرنسي، من أجل تقديم أوراق الاعتماد في حديقة الأمراء، مشددًا على أن الانسجام رفقة الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي يتحسن بشكل لافت.

أكثر من 6 أسرى.. النيابة الإسرائيلية تكشف عن مفاجأة في واقعة الهروب من سجن جلبوع

كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة في واقعة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع.

سر «رجل الموسيقى».. قصة علاج ترامب من نوبات غضب «مرعبة»

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن استعانة مسؤولي البيت الأبيض بشخصٍ لبث مقطوعات موسيقية محددة، في حال إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب بنوبات غضب.

بالفيديو.. حريق ضخم بأحد مطاعم الإسكندرية في مصر والدفاع المدني يتدخل

كشفت وسائل إعلام مصرية عن اندلاع حريق كبير في أحد المطاعم الشهيرة، في مدينة الإسكندرية شمال مصر.

بعد حادث المدينة.. 4 عوامل تتسبَّب في ضعف وتآكل مكابح المركبة

تسبَّب عطل في مكابح إحدى الشاحنات، في وقوع كارثة؛ حيث أسفر حادث شاحنة المدينة المنورة عن اصطدامها بالسيارات المتوفقة عند الإشارة، وأودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

خالد النمر يحدد 8 واجبات صحية تجاه القلب.. احذر «الهموم»

قال د. خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إن هناك عددًا من الحقوق للقلب يجب على الإنسان الحفاظ عليها لعدم تعريضه للخطر.

«كورونا الممتد».. دراسة حديثة تكشف عن معاناة المتعافين لفترة طويلة من أعراض الفيروس

كشفت دراسة حديثة عن معاناة بعض ممن أصيبوا بكورونا لفترة طويلة من أعراض المرض حتى بعد التعافي منه؛ حيث عكف الباحثون على دراسة هذه الظاهرة المقلقة، في محاولة لفهم طبيعة الفيروس بشكل أدقّ.