بالفيديو.. عاملتان آسيويتان تتنمران على طفل من ذوي الهمم.. و«بلاغات العنف الأسري» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو تنمر عاملتين على أحد الأطفال من ذوي الهمم؛ حيث طالب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبتهما.

وعلق الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»، على مقطع الفيديو؛ حيث أكد أنه «جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة»، موجهًا الشكر لكل من ساهم في محاولة المساعدة للبحث عنهما.

وأعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف العاملات، مطالبين بإنزال أشد العقوبات عليهما بعد التصرف غير المسؤول الذي صار منهما.

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