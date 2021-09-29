إنجاز عالمي جديد.. «السعودية للكهرباء» تحصد جائزتين أمريكيتين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، تحقيق إنجاز عالمي جديد، بحصد جائزتين من جوائز مؤتمر ومسابقة جمعية الأفكار الأمريكية 2021م.

وحصدت «السعودية للكهرباء» جائزتين عن فئة التميز في الاتصال والتسويق لبرنامج إبداع، وعن الدراسة التحسينية في تحسين وتشغيل وصيانة المولدات لإدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض.

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد كشفت في وقت سابق عن خطوات تقديم «طلب فحص عداد».

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع «تويتر»، إنَّ المشترك يمكنه الدخول عبر موقع الشركة، وتسجيل الدخول واختيار أيقونة «الشكاوي» والضغط على أيقونات «شكوى جديدة، خدمات المشتركين (تصنيف الشكوى- طلبات فواتير) نوع الشكوى (فحص عداد)».

جاء ذلك ردًّا على بلاغ ورد للشركة من أحد المشتركين قال فيه: أريد حلًّا للفواتير؛ لأن بها كل شهر زياده ١٠٠ ريال.

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