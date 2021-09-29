اقتحام شركات ومستودعات.. الإطاحة بـ6 مقيمين باكستانيين ارتكبوا 15 حادثة جنائية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا 15 حادثة جنائية.

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية، تمثلت في

اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.