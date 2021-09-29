الإدارة العامة للمرور تحدد متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي

الرياض - محمد عبدالله - بينّت الإدارة العامة للمرور السعودي الاشتراطات والمتطلبات الضرورية واللازمة لإمكانية إصدار رخصة قيادة خصوصي.

وشاركت إدارة المرور، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، بينّت من خلالها المتطلبات اللازمة لإصدار رخصة القيادة.

المرور يحدد متطلبات رخصة القيادة

وأوضح المرور السعودي أنه يشترط للتقدم بطلب إصدار والحصول على طلب رخصة قيادة خصوص توافر المتطلبات التالية:

- أن يكون المتقدم بطلب إصدار رخصة القيادة خصوصي باسمه أتم سن الـ18

- ألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو تريجها أو حيازتها.

- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

- اجتياز اختبار القيادة.

- دفع الرسوم المحقررة والمحددة.

- تسديد المخالفات إن وجدت.

- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

إجراءات نقل ملكية رخصة سير

وفي هذا الإطار، أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي آلية وإجراءات ومتطلبات وشروط نقل ملكية رخصة سير للمواطنين السعوديين والمقيمين وكذلك نقل رخص السير الدبلوماسية.

وأوضح المرور، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتطلب لنقل ملكية رخصة سير عادية سواء للمواطن السعودي أو المقم إحضار رخصة السير الأصلية، كذلك يشترط إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية (السعوديين).

وأضافت إدارة المرور أنه يجب أيضًا إحضار عقد المبايعة من معرض معتمد في نفس المدينة، وكذلك إحضار تعريف مصدق من الكفيل، مع صورة من الإقامة (غير السعوديين).

وأشار المرور إلى أنه يتطلب كذلك إحضار صورة من رخصة القيادة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة، وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

«المرور» : شروط تصريح القيادة المؤقت

وفيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات إصدار تصريح قيادة خاص مؤقت للمواطنين السعوديين والمقيمين، أوضحت إدارة المرور أنه يشترط التالي:

- أن يكون عمر المتقدم 17 عاماً فيما فوق.

- إجراء الكشف الطبي.

- إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

- إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.

- إحضار صورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

- إرفاق خطاب بموافقة ولي الأمر أو الكفيل.

- إحضار ملف لحفظ الأوراق.

وأضاف المرور السعودي أنه يتطلب هذا الإجراء إحضار عقد مبايعة من معرض مصرح له أو من السفارة مصدق من وزارة الخارجي، فضلًا عن إرفاق الإستمارة مع اللوحات.

وبينّت الإدارة العامة المرور أنه يجب إرفاق صورة من بطاقة الأحوال (للسعوديين)، فيما يشترط إحضار صورة من الإقامة مع تعريف مصدق من الكفيل (غير السعوديين).

وأضاف المرور أنه يجب أيضًا إحضار خطاب نقل ملكية مصدق مع صورة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

«المرور» يحدد آلية الاعتراض على المخالفات

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور تجديد التذكير بآلية الاعتراض على المخالفات المرورية وذلك من خلال منصة أبشر.

وردًا على استفسار أحد المستخدمين، في وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرورو، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع "تويتر" التذكير بآلية الاعتراض على المخالفات المرورية.

وأوضح دليل خدمات منصة أبشر، عبر موقعها الإلكتروني، الأحكام التي تتقيد بها تنفيذ خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وتتمثل في الآتي:

- لتقديم الاعترض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها

- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها من اللجنة المختصة.

- عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض فيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

- يحـق للمعتـرض تقديـم أي عـدد مـن الاعتراضات آليًا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسـة اعتراضات، وذلك لكل سـنة هجرية.

وأوضحت إدارة المرور أن هذه الخدمة يمكن من خلالها اعتراض المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة أبشر على المخالفات المرورية من الإدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية.

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