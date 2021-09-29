الارشيف / اخبار السعوديه

انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

سجلت معظم مدن المملكة انخفاضا في درجات الحرارة في حين أكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الانخفاض سيستمر خلال الأيام المقبلة، في حين سجلت مكة والمدينة أعلى درجات الحرارة بـ40 و 41 على التوالي. وسجلت السودة أقل درجة حرارة بـ 23.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.


كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الحرارة بشكل عام وتكون الضباب على سواحل الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا