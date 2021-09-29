ويأتي تنفيذ وزارة التعليم للاختبارات؛ انطلاقا من سعيها لتجويد نواتج التعلّم بالاستفادة من جميع التقويمات الدولية والتحصيلية، حيث تهدف هذه الاختبارات لقياس مستوى الطلبة، وتشخيص واقع تعليمهم، ومن ثم تطوير السياسات والممارسات التعليمية اللازمة.
وتعتمد خطة وزارة التعليم في الرفع من نواتج التعلّم التي ستنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات الدولية على التطبيقات والأنشطة التي تستهدف مهارات التفكير العليا، وإعادة توزيع الخطط الدراسية، إلى جانب التطوير المهني للمعلمين عبر تقديم حقائب تدريبية لهم في جميع مجالات الاختبارات الدولية وتحديثها باستمرار، كذلك وضع مؤشرات ومستهدفات على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، من خلال نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية بشكل دوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع المقبل .. التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.