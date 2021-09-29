شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 55 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والإستعجال بها كونها السبيل الوحيد - بإذن الله - لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (55) حالة مؤكدة، وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (224)حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547090) حالة، وعدد حالات التعافي (536125) حالة، فيما تم تسجيل عدد (4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8713) حالة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).