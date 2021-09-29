، "عملها استثنائي".. جمعية يمنية تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفرت مأوى لأكثر من 18 ألف نازح

منحت الأمم المتحدة جائزة "نانسن" للاجئين لعام 2021 للجمعية الخيرية اليمنية "جيل البناء للتنمية الإنسانية"، لعملها لصالح النازحين؛ بسبب النزاع في البلد، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، أن الجمعية يعمل بها حالياً 100 شخص و170 متطوعاً إضافياً، العديد منهم في عداد النازحين أيضاً، ويقع مقر الجمعية في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، التي شهدت بعضاً من أسوأ الاشتباكات على طول النزاع بأكمله.

وأضافت أن الجمعية قدمت المأوى الطارئ لأكثر من 18 ألف نازح داخلياً يعيشون في مواقع غير رسمية في مدينة الحديدة وحجة وحولهما.

وبينت أن الجمعية نظمت دورات تدريبية للنساء اليمنيات النازحات؛ لمساعدتهن على تلبية احتياجاتهن، وتقوم بترميم المدارس.

من ناحيته، خاطب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مؤسس الجمعية أمين جبران بالقول: "إن العمل الاستثنائي الذي تقوم به مع فريقك، ومثابرتك في مساعدة اليمنيين من جميع الأصول، هي أمثلة على الإنسانية والرحمة والتفاني".

وتأسست جائزة نانسن، التي سميت على اسم المستكشف والدبلوماسي النروجي فريدجوف نانسن الذي كان أول مفوض سام للاجئين، في عام 1954، وكان أول متلقٍّ لها هي إليانور روزفلت، زوجة رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت وأول رئيسة للجنة الأمم المتحدة لقانون حقوق الإنسان.