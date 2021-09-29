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أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية، تمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.
وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 03:20 PM
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم للنيابةشرطة الرياض تطيح بـ6 مقيمين ارتكبوا 15 حادثة جنائية
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية، تمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.
وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بـ6 مقيمين ارتكبوا 15 حادثة جنائية ،
المصدر : الخليج 365
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