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شرطة الرياض تطيح بـ6 مقيمين ارتكبوا 15 حادثة جنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم للنيابة

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية، تمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 03:20 PM

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم للنيابة

شرطة الرياض تطيح بـ6 مقيمين ارتكبوا 15 حادثة جنائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية، تمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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، شرطة الرياض تطيح بـ6 مقيمين ارتكبوا 15 حادثة جنائية ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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