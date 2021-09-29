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يدخل لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو، الفترة الحرة بعد أقل من 94 يوماً، حيث بإمكانه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.
ووفقاً لـصحيفة "الرياضية"، فإن الشركة التي تدير أعمال محمد كنو لاعب الهلال، منحت ناديه الأصلي "الأوَّلية"؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري.
ويعد "كنو" ثاني أغلى اللاعبين المحليين في السوق السعودية، حسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي بمليونين و800 ألف يورو.
94 يوماً تفصل لاعب الهلال "كنو" عن التوقيع لأي نادٍصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-29
يدخل لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو، الفترة الحرة بعد أقل من 94 يوماً، حيث بإمكانه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.
ووفقاً لـصحيفة "الرياضية"، فإن الشركة التي تدير أعمال محمد كنو لاعب الهلال، منحت ناديه الأصلي "الأوَّلية"؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري.
ويعد "كنو" ثاني أغلى اللاعبين المحليين في السوق السعودية، حسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي بمليونين و800 ألف يورو.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:46 PM
ثاني أغلى لاعب محلي
يدخل لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو، الفترة الحرة بعد أقل من 94 يوماً، حيث بإمكانه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.
ووفقاً لـصحيفة "الرياضية"، فإن الشركة التي تدير أعمال محمد كنو لاعب الهلال، منحت ناديه الأصلي "الأوَّلية"؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري.
ويعد "كنو" ثاني أغلى اللاعبين المحليين في السوق السعودية، حسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي بمليونين و800 ألف يورو.
، 94 يوماً تفصل لاعب الهلال "كنو" عن التوقيع لأي نادٍ ،
المصدر : الخليج 365
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