السعودية | “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة  “أبشر”

نشر قبل 24 ثانية - 3:23 مساءً, 29 سبتمبر 2021 م

أعلنت “الأحوال المدنية” عن إتاحة خدمة جديدة والتي تختص بتعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة “ابشر” الإلكترونية.

وأوضحت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آلية الخدمة، والتي ستكون من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية ، لافتة إلى أن من متطلبات الخدمة إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.