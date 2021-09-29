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السعودية | “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة  “أبشر”

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Ahmed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأحوال المدنية

نشر قبل 24 ثانية - 3:23 مساءً, 29 سبتمبر 2021 م

أعلنت “الأحوال المدنية” عن إتاحة خدمة جديدة والتي تختص بتعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة “ابشر” الإلكترونية.

وأوضحت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آلية الخدمة، والتي ستكون من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية ، لافتة إلى أن من متطلبات الخدمة إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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MO Nasa

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