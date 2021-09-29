السعودية | “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة  “أبشر”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأحوال المدنية” تعلن عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأحوال المدنية
نشر قبل 24 ثانية - 3:23 مساءً, 29 سبتمبر 2021 م
أعلنت “الأحوال المدنية” عن إتاحة خدمة جديدة والتي تختص بتعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة “ابشر” الإلكترونية.
وأوضحت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آلية الخدمة، والتي ستكون من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية ، لافتة إلى أن من متطلبات الخدمة إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.