شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مقيمين ارتكبوا 15 جريمة جنائية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا (15) حادثة جنائية.

وتمثلت في اقتحام المستودعات ومقارّ الشركات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.