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في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان مجلس الوزراء؛ بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟
نجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعينت نجلاء بودن مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وهذه الحكومة هي الأولى التي ستشكّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل "سعيّد" وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.
29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 02:49 PM
أكاديمية متخصصة في علوم الجيولوجيا"سبعينية" لا علاقة لها بالاقتصاد.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس؟
في سابقة في التاريخ التونسي، ستترأس امرأة هي نجلاء بودن رمضان مجلس الوزراء؛ بعد تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، فمن هي هذه السيدة التي ستأتي في ظروف متوترة تعيشها تونس؟
نجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وعينت نجلاء بودن مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وهذه الحكومة هي الأولى التي ستشكّل بعد إقالة رئيس الوزراء السابق من قبل "سعيّد" وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.
، "سبعينية" لا علاقة لها بالاقتصاد.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء في تاريخ تونس؟ ،
المصدر : الخليج 365
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