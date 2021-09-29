، بدعم يصل لـ4.2 مليارات.. "المحتوى الرقمي" يدعم المبدعين وينمي الأسواق الواعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 36 مبادرة لـ4 مجالات هي "الفيديو والصوت والألعاب الإلكترونية والإعلانات الرقمية"

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؛ بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية.

وسيخصص المجلس 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليارات ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف في أربعة أسواق رئيسة هي الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.

وتتضمن أهداف المجلس رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذا السوق.

ويسعى المجلس إلى تنظيم وتفعيل سوق المحتوى الرقمي في المملكة في ثلاث مسارات أولها تسهيل مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في السوق من خلال اللوائح والتنظيمات وحقوق الملكية الفكرية، ثانيها إيجاد حوكمة متكاملة تحفز على التوسع والنمو وتشجع على الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات، وثالثها تطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي.

وأفادت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مجلس المحتوى الرقمي، الذي جرى تكوينه بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الإعلام، وزارة والثقافة، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وسيبرز المجلس فرص الاستثمار في المملكة ويحفز ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.