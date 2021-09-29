«الأحوال المدنية»:‏ ‎حذف الابن من «كارت العائلة» حال صدور هوية وطنية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حذف الابن من «كارت العائلة» في حال تم إصدار هوية وطنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤول ورد إليها عبر حساب العناية بالعملاء التابع لها مفاده «اثنين من الأبناء أعمارهم فوق الأربعين وغير موجودين في كارت العائلة كيف طريقة إضافتهم في سجل الأسرة».

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر أفراد»، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وذكرت متطلبات الخدمة وهى: نسخة من شهادة الميلاد إن وجدت، نسخة من سجل الأسرة، نسخة من صك حصر الورثة إن وجد، والمستفيدون منها المواطنون والمواطنات.

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