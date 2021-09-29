الأكاديمية المالية تحصل على شهادتي الأيزو العالمية 9001 و10002

الرياض - محمد عبدالله - حصلت الأكاديمية المالية على شهادتي الجودة العالمية الأيزو (9001) و (10002)، والتي تتعلّق في مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في المنظمة، بالإضافة لمعالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء وتحديد جوانب التحسين في المنظمة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في بيئة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة في القطاع المال، وقد تسلم الشهادات مدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان من الجهة المانحة في مقر الأكاديمية بالرياض.

وأكَّد الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أنَّ هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل للارتقاء بالأعمال والمضي قدما نحو تحقيق التطلعات والمستهدفات ضمن خطط واستراتيجيات الأكاديمية لتحقيق المستوى العالي من الأداء، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة في بيئة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة وقدم سعادة مدير عام الأكاديمية المالية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمناء ولمنسوبي الأكاديمية على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد استكمالاً لمسيرة الأكاديمية في تبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم أفضل الخدمات تحقيقاً لمتطلبات المستفيدين في القطاع المالي ورفع رضاهم تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع جودة الخدمات وتطوير الكفاءات.

وتعدّ الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، وإلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.