تطبيقات مشبوهة تزعم مساعدة المعلمين ورصد الحضور.. والتعليم ترد بتحذير أمني

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم تحذيرًا أمنيًا عبر نظام نور دعت فيه منسوبيها ومستخدمي أنظمتها إلى تجنب استخدام الأنظمة والتطبيقات التي تدعي تقديم خدمات ومساعدة للمعلمين مثل (إدخال النتائج، رصد الحضور وغيرها).

وشددت الوزارة خلال التحذير على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل معها مطلقاً، لما قد ينجم عنه من مخاطر عديدة مثل سرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدخول الخاصة بك.

كما أكدت الوزارة على أهمية استخدام الأنظمة والتطبيقات الرسمية فقط، مطالبة بضرورة تحمل مسؤولية سوء الاستخدام وأي أعمال غير نظامية يتم ارتكابها بسبب تحميل أحد هذه التطبيقات.

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