تحذير و9 نصائح هامة من «الغذاء والدواء» لمرضى السكري

الرياض - محمد عبدالله - حذَّرت هيئة الغذاء والدواء، مرضى السكري من مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين، مشددة على أنّه للاستخدام الشخصي فقط.

ووجهت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عدة نصائح لمرضى السكري يجب مراعاتها والتأكد منها قبل شراء قلم الإنسولين أبرزها؛ أنّه مرخَّص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوفر ضمان للجهاز، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وتاريخ انتهاء صلاحيته.

ونصحت "الغذاء والدواء"، باتباع الإرشادات التالية عند استخدام قلم الإنسولين:

- تخلص من الإبرة في المكان المناسب وضعها في حاوية صلبة يمكن غلقها.

- سجل تاريخ الفتح فصلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح من 7-28 يومًا، يعتمد على نوع القلم، مع ضرورة مراجعة النشرة الداخلية.

- التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2- 8 درجات مئوية.

- احفظ الإنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية.

- احذر من تعريض الإنسولين لأشعة الشمس لأنه يؤثر على سلامته.

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