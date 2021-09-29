رئيس جامعة نجران يكشف عن آخر تطورات مشروع المستشفى الجامعي

الرياض - محمد عبدالله - تفقد رئيس جامعة نجران، الدكتور عبدالرحمن الخضيري، مشروع المستشفى الجامعي قيد الإنشاء بالمدينة الجامعية.

واطلع رئيس الجامعة، خلال جولته أمس على سير العمل في المشروع، مستمعًا خلال الجولة إلى شرح من مدير عام إدارة المشاريع والصيانة، المهندس حسن جريب، عن تقدم العمل في المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بـ 155,600 متر مربع، ويضم جميع العيادات التخصصية للرجال والنساء، ليكون بذلك مستشفى متكاملًا يلبي جميع احتياجات الجامعة والمجتمع الصحية.

وشدّدَ الدكتور الخضيري على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الهجري الجاري، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمنطقة ومحافظاتها.

يُذكر أن المشروع يحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، ومع نهاية اكتمال الأعمال فيه ستتضاعف سعته لتصل إلى 800 سرير.

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