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أبرزها إتمام 18 عامًا.. «المرور» يذكّر بـ 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي

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الرياض - محمد عبدالله - جدَّد المرور السعودي، التذكير بـ 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي، ويأتي أبرزها إتمام المتقدم 18 عامًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إليه عبر حسابه بموقع «تويتر»، مفاده: «بقدم على رخصة قيادة وش الخطوات اللي أسويها».

وأوضح المرور السعودي، أنَّ الشروط بالإضافة إلى إتمام المتقدم 18 عامًا هي ألا يكون قد أُدِين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها و السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة.

وتضمنت الشروط أيضًا دفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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