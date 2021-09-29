«المرور» يحدد 4 ضوابط لإصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الإدارة العامة للمرور، إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة، والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ضوابط إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة، والتي جاءت كالتالي:

- طلب مالك المركبة اقتنائها.

- سداد الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة.

- لا يسري عليها إجراء التجديد، ولا يتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

- لا يسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها فيعد ذلك مخالفة مرورية.

كان المرور السعودي، جدد التذكير بـ 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي، ويأتي أبرزها إتمام المتقدم 18 عامًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إليه عبر حسابه بموقع «تويتر»، مفاده: «بقدم على رخصة قيادة وش الخطوات اللي أسويها».

وأوضح المرور السعودي، أنَّ الشروط بالإضافة إلى إتمام المتقدم 18 عامًا هي ألا يكون قد أُدِين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها و السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة.

وتضمنت الشروط أيضًا دفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

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أبرزها إتمام 18 عامًا.. «المرور» يذكّر بـ 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي