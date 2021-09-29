رابط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومتطلبات التقديم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، عن توافر عددٍ من الفرص الوظيفية الشاغرة بعدة أماكن، موضحة متطلبات وشروط التسجيل.

وبيّنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر 275 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.

التقديم على الوظائف

وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى أنه يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، موضحة أنه في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

وكشفت أنَّه في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم جديد سوف يتم تحويلكم إلى مركز النفاذ الوطني الموحد نفاذ، نرجو منكم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر.

وأوضحت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

متطلبات التسجيل

وحددت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اشتراطات ومتطلبات التقديم على الوظائف المعلن عنها والتي تتطلب توافر في المتقدم الشروط التالية الموضحة أدناه:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلي في التخصصات المطلوبة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوظائف.

- الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للوظائف الصحية والطبية.

- اجتياز الاختبارات المقررة للقبول بالوظائف والمقابلة الشخصية.

وظائف الشؤون الصحية

وبيّنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المعلن عنها تتوفر في 5 مدن بالمملكة وهي الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن الفرص الوظيفية الشاغرة المعلن عنها تنقسم إلى:

- عدد 11 وظيفة إدارية “مدخل بيانات، مساعد إداري” في جدة والرياض.

- عدد 7 وظائف صحية “أخصائي صحة مهنية، فني مختبر” بجدة والأحساء.

- عدد 70 وظيفة طبية مختلف التخصصات في جدة والرياض والمدينة المنورة.

- عدد 12 وظيفة للتمريض في جدة.

- عدد 37 فرصة تدريبية “مساعد طبيب أسنان، مساعد علاج طبيعي، أخصائي اجتماعي” في جدة والأحساء.

اقرأ أيضًا :

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة في 5 مدن