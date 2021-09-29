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الصحة تُطلق مسارًا للتمريض عبر مبادرة «نقدّرك».. وتوضح أهدافه

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الصحة مساراً خاصاً للتمريض عبر مبادرة «نقدّرك» تهدف من خلاله إلى تكريم المتميزين في «تجربة المريض» من الكادر التمريضي العاملين في جميع المنشآت الصحية بمختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لآراء المراجعين والمستفيدين من الخدمات بناءً على استبيانات قياس تجربة المريض للربع الثاني من العام 2021م.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية، وتقديراً لهم على خدماتهم الجليلة لرعاية المرضى وكسب رضاهم، حيث تُعتبر الرعاية التمريضية إحدى المحطات المهمة في رحلة المريض وعنصراً جوهرياً لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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