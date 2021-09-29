وفَّر له مقهى بمواصفات عالمية.. أمن الدولة يحقِّق حلم نزيل بسجن «الطرفية»

الرياض - محمد عبدالله - استعرض تقرير لبرنامج «اليوم»، على فضائية "الإخبارية"، تفاصيل تحقيق أمن الدولة، حلم أحد نزلاء سجن «الطرفية« في بريدة، بتوفير مقهى داخل أسوار السجن.

وذكر التقرير، أنَّ النزيل عبدالعزيز نويصر وزملاءه يجلسون في المقهى يتناولون القهوة، وعلى أنغام العود يكملون سهرتهم بالغناء.

وأوضح التقرير، أنَّ المقهى تمّ تشييده بمواصفات عالمية، ويعدّ جزءًا من حلم النزيل «عبد العزيز»، الذي كان يعمل في إعداد المشروبات الساخنة والقهوة «باريستا» في أحد أشهر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم.

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