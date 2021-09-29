هل يمنع عدم تسديد المخالفات المرورية السفر خارج المملكة؟ «الجوازات» توضح

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنَّ المخالفات المرورية للمواطن لا تمنع من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

جاء ذلك، خلال ردّ لحساب «الجوازات السعودية» على «تويتر»، على سؤال مواطن قال فيه: «هل عدم تسديد المخالفات المرورية يسبب منع السفر خارج البلاد؟».

كانت الإدارة العامة للمرور السعودي، أكدت أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ.

جاء ذلك في رد «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، على سؤال لأحد المواطنين حول مضاعفة قيمة المخالفات بعد مرور وقت طويل دون سدادها.. ومتى يكون سدادها إجباريًا؟ وهل تسدد إجباريًا في حال السفر؟

اقرأ أيضا|

هل يحق للوافد العودة للمملكة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي؟.. «الجوازات» تجيب