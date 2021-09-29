رياح شديدة وأمطار غزيرة.. تنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة، من أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت «أمن الطرق»، عبر حسابها على «تويتر»: «تنبيه..لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍّ من ( الحجرة -المخواة -فرعة غامد الزناد - قلوة) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطارا متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة»

وأضافت: «عزيزي قائد المركبة.. قد سيارتك بحذر، نظرًا لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الآخرين».

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