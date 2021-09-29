شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يلزم متعهدي القمامة بعدم الفرز داخل الأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المجلس‌البلدي لأمانة الشرقية مساء امس عدد من القرارات الخدمية خلال جلسته الاعتيادية بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس.

وكان من ابرز القرارات : اقرار يلزم متعهد اعمال النظافة بعدم الفرز داخل الأحياء السكنية وتركيب كاميرات على سيارات جمع القمامة لمراقبة عملهم ، والقرار الثاني بعرض مقترح للوزارة يتضمن مشاركة المجلس في مراجعة العقود الصادرة من الوزارة الى الإمامة والبلديات ، والقرار الثالث إعطاء حي النورس "بترومين" مخطط 1/327 اولوية بمشاريع خدمية كالأرصفة لما يستدعي ذلك .