شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل "الزايدي" بمناسبة تكليفه أميناً لـ"حائل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم المهندس سلطان بن حامد الزايدي رئيس بلدية الخبر سابقاً بمناسبة تعيينه أميناً لمنطقة حائل.

وهنأ سموه الزايدي على هذه الثقة مشيداً بما قدمه من جهود خلال فترة تكليفه برئاسة بلدية محافظة الخبر وما تحقق من إنجازات خلال تلك الفترة، كما تمنى سموه للزايدي التوفيق في المهمة التي كلف بها.

ورفع المهندس سلطان الزايدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لكل ما ينفذ في المحافظة من مشاريع تنموية سائلاً الله التوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة "حفظها الله".