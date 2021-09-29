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شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر

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محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني وبمشاركة 100 من الجالية المقيمة بالمملكة

عرضت قناة "MediaoneTV" الهندية عبر شاشتها، أكبر لوحة فنية لشعار "هي لنا دار"، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية والتي زينت كورنيش محافظة الخُبر أخيراً، حيث شارك فيها 500 متطوع ومتطوعة، كما شارك بجانبهم أكثر من مائة مقيم من الجالية الهندية؛ منهم أطباء ومهندسون يعلمون بالمملكة، معبرين وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني.

وكان مكتب العمل بمحافظة الخُبر، قد أطلق مباردة اللوحة الوطنية التي حملت شعار اليوم الوطني للمملكة 91، "هي لنا دار"، بالواجهة البحرية لكورنيش الخُبر، بمساحة بلغت 2500 م2، بمشاركة 18 جهة حكومية، وبمشاركة ثماني جاليات، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل ثمانية أجزاءٍ من مكونات الوطن وأطيافه؛ لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، مبيناً أنه تم رفعها عالياً لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها، كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 12:45 PM

بمناسبة اليوم الوطني وبمشاركة 100 من الجالية المقيمة بالمملكة

شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر
حامد العلي

عرضت قناة "MediaoneTV" الهندية عبر شاشتها، أكبر لوحة فنية لشعار "هي لنا دار"، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية والتي زينت كورنيش محافظة الخُبر أخيراً، حيث شارك فيها 500 متطوع ومتطوعة، كما شارك بجانبهم أكثر من مائة مقيم من الجالية الهندية؛ منهم أطباء ومهندسون يعلمون بالمملكة، معبرين وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني.

وكان مكتب العمل بمحافظة الخُبر، قد أطلق مباردة اللوحة الوطنية التي حملت شعار اليوم الوطني للمملكة 91، "هي لنا دار"، بالواجهة البحرية لكورنيش الخُبر، بمساحة بلغت 2500 م2، بمشاركة 18 جهة حكومية، وبمشاركة ثماني جاليات، حيث تتمحور الفكرة حول لوحة كبيرة تشمل ثمانية أجزاءٍ من مكونات الوطن وأطيافه؛ لتجسيد صور التلاحم الوطني مع القيادة، مبيناً أنه تم رفعها عالياً لتشكيل صورة فنية فريدة من نوعها، كأكبر لوحة على مستوى المملكة احتفالاً باليوم الوطني.

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، شاهد.. قناة هندية تعرض على شاشتها لوحة "هي لنا دار" بكورنيش الخُبر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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