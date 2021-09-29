، "قوى" تختتم ورشة عمل "غرفة مكة" للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم خلالها توضيح آلية عمل المنصة والتسهيلات التي تقدمها لأصحاب العمل

اختتمت منصة قوى التي تختص بإتاحة الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل بنفاذ موحد، ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للقطاع.

وأقيمت ورشة العمل بحضور عددٍ من أصحاب المنشآت ومسؤولي إدارات الموارد البشرية ورواد الأعمال في مكة المكرّمة، حيث تم خلالها توضيح آلية عمل المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطريقة الاستفادة من خدماتها، كما بينت القيمة المضافة التي تقدمها خدمات المنصة الإلكترونية، والفرص التي توفرها لأصحاب العمل في تطوير وتنمية أعمالهم، لاسيما التسهيلات التي تستهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة.

وأُشير في ورشة العمل إلى أن المنصة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد لإتمام الإجراءات عبر أتمتة الخطوات والاستفادة من الخدمات الفورية في أي وقت ومكان دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل أو المعاملات الورقية، وما تحققه المنصة في تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات ورفع مستوى الشفافية، وتحقيق امتثال المنشآت لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين جودة سوق العمل، حيث اختتمت الورشة بالإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور والاستماع لمقترحاتهم بهدف تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي أقامتها "قوى" في عدد من مدن المملكة، حضرها حتى الآن أكثر من 1000 جهة مثّلها أصحاب العمل ومسؤولي إدارات الموارد البشرية ورواد الأعمال، حيث أقامت ورش عمل مماثلة في غرف: الرياض وجدة والمدينة المنوّرة والشرقية، وورشة عمل للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الاستثمار وورشة أخرى لموظفي المركز السعودي للأعمال، كما تهدف قوى إلى إقامة ورش عمل في جميع الغرف التجارية والجهات المستفيدة الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

يُذكر أن منصة قوى تعد الواجهة الجديدة لقطاع العمل، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات عبر خدماتها الإلكترونية الفورية، لتعزيز خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بسوق العمل.