شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودع مخالف للاحترازات بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية التي تقع ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الرقابية تمكنت خلال جولاتها من ضبط مستودع تابع لإحدى المنشآت التجارية، يفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، حيث رُصِدَت مجموعة من المخالفات, تمثلت في سوء الحفظ والتخزين, وتَدَنٍّ في مستوى النظافة العامة، مشيرةً إلى إتلاف أكثر من نصف طنٍ من مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي. وبيَّنت البلدية أنْ المستودع أُغلِق فورًا، وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

من جانب آخر, نفَّذت بلدية العتيبة الفرعية حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، أسفر عنها مصادرة 865 كجم من الفواكه والخضار, وتسليمها - بعد التأكد من سلامتها - لجمعية "أكرام"؛ لحفظ الأطعمة, وإتلاف الفاسد منها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك في إطار حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.